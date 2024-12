POL-PDKO: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Bendorf (ots) - Am Dienstag, den 17.12.2024 kam es zwischen 14:30 Uhr und 17:05 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hauptstraße, Höhe Hausnummer 16, in Bendorf. Hierbei beschädigte der unbekannte Verkehrsunfallverursacher beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines parkenden PKW. Bei dem verursachenden PKW handelt es sich nach derzeitigem Ermittlungsstand um einen silbernen Subaru Forester. Hinweise an die Polizei ...

