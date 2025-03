Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn kollidiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag (21.03.2025) in der Schloßstraße ein Schaden von mehreren Zehntausend Euro entstanden ist. Ein 61-jähriger Mann fuhr mit seinem Audi gegen 18.30 Uhr die Silberburgstraße von der Leuschnerstraße kommend in Richtung Breitscheidstraße. Im Kreuzungsbereich zur Schloßstraße stieß er mit einer Stadtbahn zusammen, welche die Schloßstraße in Richtung Rotebühlplatz befuhr. Durch die Kollision wurde der 61-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Fahrgäste wurden in der Stadtbahn nicht verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge beläuft sich die Schadenshöhe auf rund 50.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Stadtbahnverkehr war während der Unfallaufnahme gesperrt und konnte gegen 20.10 Uhr wieder freigegeben werden. Die Stuttgarter Straßenbahn AG richtete währenddessen einen Schienenersatzverkehr ein. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

