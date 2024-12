LPI-J: Nur gesund ins Fahrzeug steigen!

Jena (ots) - Am vergangenen Wochenende suchten Diebe ein Autohaus in Jena-Winzerla auf und brachen dort in einen Container ein. Aus diesem wurden Gartenwerkzeuge im Wert von knapp 800 Euro entwendet. Die Polizei nahm die Straftat auf und sicherte mehrere Spuren am Tatort, die nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen dauern an. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

