Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von der Fahrbahn abgekommen und gegen Verkehrszeichen geprallt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 62 Jahre alter Hyundai-Fahrer ist am Dienstagvormittag (25.03.2025) in der Hauptstätter Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen ein Motorrad und ein Verkehrszeichen geprallt. Der 62-Jährige war gegen 08.45 Uhr in der Hauptstätter Straße Richtung Marienplatz unterwegs. Auf Höhe der Dornstraße kam er ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund einer medizinischen Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein dort geparktes Motorrad, ein Verkehrszeichen und eine Grünrabatte. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell