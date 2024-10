POL-KA: (KA) Ettlingen - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots) - Über eine gewaltsam geöffnete Balkontür drangen bislang Unbekannte am Mittwoch in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 22:00 Uhr in eine Wohnung in der Balthasar-Neumann-Straße in Bruchsal ein. Ob die Einbrecher auf ihrer Suche nach Beute fündig wurden, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in ...

mehr