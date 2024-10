POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Motorrad-Fahrerin bei Unfall verletzt

Karlsruhe (ots) - Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten Einbrecher am Dienstag in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:20 Uhr über ein brachial geöffnetes Fenster in das Innere eines Einfamilienhauses in der Straße An der Kirschenklamm in Kleinsteinbach. Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten und nahmen auf ihrem Beutezug diverse ...

