Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Pfinztal/Karlsruhe- Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen

Karlsruhe (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand gelangten Einbrecher am Dienstag in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 21:20 Uhr über ein brachial geöffnetes Fenster in das Innere eines Einfamilienhauses in der Straße An der Kirschenklamm in Kleinsteinbach.

Anschließend durchsuchten die Diebe sämtliche Räumlichkeiten und nahmen auf ihrem Beutezug diverse Schmuckstücke sowie Bargeld an sich.

Ebenfalls am Dienstag brachen unbekannte Täter in der Zeit zwischen 18:45 Uhr und 21:45 Uhr eine Terrassentür gewaltsam auf, um sich Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Steinbruch in Karlsruhe-Durlach zu verschaffen.

Auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlten die Einbrecher die Schränke und entwendeten Schmuck, Münzen sowie Bargeld.

Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschaden ist in beiden Fällen derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen zu den beiden Einbrüchen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell