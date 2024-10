Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - 10-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe

Ein 10-Jähriger kollidierte am Freitagmorgen offenbar beim Abbiegen mit einem Motorradfahrer und verletzte sich leicht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bereits am Freitag den 18.10.2024 fuhr der 10-Jährige gegen 07:20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Beiertheimer Litzenhardstraße in nördlicher Richtung. Auf Höhe der "Katzenbrücke" wollte der Junge offenbar nach links abbiegen. Etwa zeitgleich setzte ein unbekannter Motorradfahrer wohl zum Überholvorgang an und stieß in der Folge mit dem Kind zusammen. Der Junge kam daraufhin zu Fall und verletzte sich leicht am Fuß. Der Motorradfahrer erkundigte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand wohl zunächst nach dem Befinden des Kindes, fuhr dann jedoch in unbekannte Richtung davon.

Nachdem das Kind gemeinsam mit seinen Eltern den Unfall nachträglich meldete, sucht die Polizei nun nach dem unfallbeteiligten Motorradfahrer und bittet Zeugen des Unfalls, sich mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 944840 in Verbindung zu setzen.

