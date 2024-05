Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Grünes Rennrad in der Rümminger Straße entwendet - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Feiertag, am Donnerstag, 09.05.2024, in dem Zeitraum zwischen 13.35 Uhr bis 15.05 Uhr, wurde ein verschlossenes, grünes Rennrad der Marke Stevens entwendet. Das Rennrad stand in einem Grünstreifen zwischen der Rümminger Straße und der Ötlinger Straße. Der Diebstahlschaden beträgt etwa 1.700 Euro.

Aufgrund des in unmittelbarer Nähe stattgefundenen Quartierfests erhofft sich das Polizeirevier Lörrach Hinweise von Zeugen zu dem Dieb. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier unter der Telefonnummer 07621 176-0 entgegen.

