POL-FR: Gemarkung Schliengen: Motorradfahrer stürzt auf Landstraße - schwer verletzt

Freiburg (ots) - Am Freitag, 10.05.2024, in dem Zeitraum zwischen 15.00 Uhr bis 20.15 Uhr, wurde im Liegnitzer Weg ein Pedelec der Marke Silverback entwendet. Es war an einem Fahrradständer angeschlossen. Der Diebstahlschaden beträgt über 4.000 Euro. Am Samstag, 11.05.2024, in dem Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr, wurde auf dem Rathausplatz ein ...

