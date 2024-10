Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Mann belästigt 11-jähriges Kind - Tatverdächtiger in Haft

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Am Sonntag den 13.10.2024 führte ein 27-jähriger Mann ein 11-jähriges Kind offenbar unter einem Vorwand zu sich in eine Wohnung in der Karlsruher Kapellenstraße. Hier berührte er den Jungen wohl in sexueller Absicht mehrfach gegen dessen Willen, bevor das Kind aus der Wohnung flüchtete. Der Tatverdächtige konnte ermittelt und inzwischen von der Polizei vorläufig festgenommen werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen spielte der 11-Jährige am 13.10.2024 gegen 11:00 Uhr auf einem Fußballplatz nahe der Yorckstraße, als der 27-jährige Tatverdächtige auf den Jungen zukam und ihn zunächst in ein Gespräch verwickelt haben soll. Der Mann soll den Jungen anschließend unter Ziehen bzw. Schieben in seine Wohnung gebracht haben, wobei sich der Junge wohl aus Angst nicht gewehrt haben soll.

In der Wohnung habe der Verdächtige den Jungen in sexueller Absicht unter dessen T-Shirt an Brust und Bauch berührt sowie im Hals- bzw. Nackenbereich geküsst. Der Junge äußerte wohl daraufhin mehrfach, dass er das nicht möchte und flüchtete schließlich aus der Wohnung in ein nahegelegenes Wettbüro. Mitarbeiter des Wettbüros alarmierten daraufhin die Polizei.

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei konnte der Tatverdächtige am Nachmittag des 17.10.2024 aufgrund des dringenden Tatverdachts des sexuellen Missbrauchs vorläufig festgenommen werden. Der 27-Jährige wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der Beschuldigte befindet sich mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell