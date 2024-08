Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Tageswohnungseinbruch - GPS-Ortung führt Polizeibeamte zu drei Tatverdächtigen

Hamm-Heessen/-Mitte (ots)

Nach einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Heessen am Montag, 19. August, konnten Einsatzkräfte der Hammer Polizei mithilfe von GPS-Koordinaten einen schnellen Festnahmeerfolg verbuchen.

In der Zeit zwischen 7.15 Uhr und 15 Uhr drangen die Einbrecher über eine zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Storksbrede ein.

Sie durchwühlten die Wohnung und nahmen neben Parfüm, Spielekonsolen und Elektroartikeln auch verschiedene Apple-Geräte als Beute mit, deren GPS-Ortung die Polizei schnell auf die Fährte der Einbrecher an die Beukenbergstraße führte.

Hier konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger an einem Mehrfamilienhaus mit einem Teil des Diebesgutes angetroffen werden. Zwei weitere Personen, ein 34-Jähriger und eine 35-Jährige, befanden sich in einer Wohnung des Hauses, in der weiteres Diebesgut vermutet wurde. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft öffneten die Beamten die Wohnungstür und fanden neben einem mutmaßlich gestohlenen Fahrrad und einem als gestohlen einliegenden E-Scooter die restliche Beute aus dem Einbruch.

Eine Einkaufstasche mit einer nicht geringen Menge Marihuana konnte ebenfalls aufgefunden und sichergestellt werden.

Die Polizei nahm die drei Tatverdächtigen fest und brachte sie ins Polizeigewahrsam. Die Beute aus dem Einbruch konnte dem Wohnungseigentümer von der Storksbrede wieder ausgehändigt werden.(hei)

