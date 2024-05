POL-DA: Ober-Ramstadt: Noch immer Plätze zur kostenlosen Fahrradcodierung frei / Anmeldung erforderlich

Raunheim (ots) - Zwei in der Ringstraße geparkte Opel gerieten in der Nacht zum Sonntag (12.05.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter trennten jeweils die Katalysatoren der Fahrzeuge ab und entwendeten die Bauteile anschließend. Der Schaden beträgt insgesamt mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21) unter der Rufnummer 06142/6960. Rückfragen bitte an: ...

