POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Einbruch in Sakristei, Bedrohung mit Pistole, Unfallflucht und Sachbeschädigung

Walldürn: Tatverdächtiger nach Einbruch in Basilika ermittelt

Am Mittwochabend drang ein Mann gewaltsam in die Sakristei Wallfahrtsbasilika St. Georg in Walldürn ein und entwendet mehrere Gegenstände. Um kurz nach 18 Uhr betrat ein Mann mit Priestermütze einen Imbiss in der Hauptstraße und wollte etwas zu Essen bestellen. Da er jedoch keine Bargeld bei sich hatte, gab er an zunächst bei der Bank Geld abheben zu müssen. Hierbei ließ er einen Rucksack in dem Lokal zurück, in dem sich mehrere Gegenstände aus der Kirche befanden. Die verständigte Polizei konnte den 38-Jährigen wenig später in der Hauptstraße antreffen. Bei ihm wurden mehrere der zuvor in der Basilika entwendeten Gegenstände aufgefunden. Da der Mann stark alkoholisiert war und einen Atemalkoholwert von knapp über einem Promille aufwies, musste er die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und durfte die Nacht zur Ausnüchterung auf dem Polizeirevier verbringen. Er hat nun mit einer Anzeige wegen besonders schweren Fall des Diebstahls zu rechnen.

Mosbach: Mann mit Waffe auf Messplatz bedroht - Zeugen gesucht

Am Mittwoch gegen 23 Uhr wurde der Polizei ein Vorfall mit einer Schusswaffe auf dem Messplatz in Mosbach gemeldet. Ein bislang unbekannter Mann soll an ein geparktes Fahrzeug herangetreten sein und dem 18-Jährigen, der auf dem Fahrersitz saß, eine Pistole vor das Gesicht gehalten haben. Bevor er Forderungen stellen konnte, flüchtete der junge Mann mit seinem Auto. Der Täter entfernte sich daraufhin unerkannt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, insbesondere nach dem Fahrer eines roten Audi A5, der sich zur Tatzeit am Tatort befunden haben soll. Der Täter soll etwa 30-40 Jahre alt und 1,70 m groß gewesen sein. Des Weiteren habe er einen dunklen Teint, dunkle Haare, Vollbart und einen Bauchansatz gehabt haben. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 30-40 Jahre alten Mann Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261 8090 entgegen.

Mosbach: Unfallflucht nach Ausweichmanöver - Zeugen gesucht

Am Montag, gegen 00:20 Uhr, kam es in der Straße "Im Weißen Feld" in Mosbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 27-jähriger Mercedesfahrer fuhr in Richtung Zubringer der Bundesstraße 292 als ihm in einer S-Kurve ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker mit einem dunklen Pkw entgegenkam, der teilweise auf seiner Fahrspur fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden wich der Fahrer des Mercedes aus und prallte gegen einen Zaun. Der Fahrer oder die Fahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs entfernte sich im Anschluss ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261 8090 zu melden.

Mosbach: Sachbeschädigung an Auto - Zeugen gesucht

Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, wurde in der Straße Am Henschelberg in Mosbach ein geparkter BMW beschädigt. Unbekannte zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite des Fahrzeugs und verursachten damit ein Schaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

