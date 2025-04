POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Heilbronn (ots) - Wertheim-Nassig: BMW von Unbekannten gestohlen In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde in Wertheim-Nassig ein grauer BMW gestohlen. Zwischen 23 Uhr am Dienstagabend und 7:20 Uhr am Mittwochmorgen überwanden Unbekannte die Sicherheitsmechanismen des in der Straße "Am Kissel" geparkten 640d und fuhren mit dem Coupé davon. Zeugen, die im ...

mehr