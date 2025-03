Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden: Fünf Handwerkerfahrzeuge im Visier Krimineller

Mörfelden-Walldorf (ots)

Fünf in der St.-Florian-Straße, Waldeckerstraße und Feststraße geparkte Handwerkerfahrzeuge gerieten in der Nacht zum Mittwoch (19.03.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter schnitten mittels unbekanntem Werkzeug in Türbleche ein und versuchten so in die Innenräume der Transporter zu gelangen. Die Versuche scheiterten allesamt. Die Unbekannten hinterließen jedoch insgesamt einen Schaden von rund 5000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell