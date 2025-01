Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Ehrsen-Breden. Verkehrsunfall - Fahrerin schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag (02.01.2025) gegen 15:10 Uhr verunfallte eine 59-jährige Fahrerin aus Bad Salzuflen auf dem Mergelweg in Ehrsen-Breden. Die Frau kam mit ihrem Toyota Yaris von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Sie erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholvortest verlief positiv. Ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet. Der Führerschein wurde sichergestellt, und eine Blutprobe entnommen. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt etwa 7.500 Euro.

