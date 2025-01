Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen und einer verletzten Person.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (02.01.2025) gegen 14:40 Uhr kam es auf der Detmolder Straße (B239) im Bereich der Einmündung Papendiek zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Alle Fahrzeuge fuhren in Richtung Detmold, als ein 18-Jähriger aus Lemgo mit seinem Audi A3 verkehrsbedingt bremsen musste. Ein 19-jähriger Lagenser in einem VW Golf konnte nicht rechtzeitig reagieren und fuhr auf den Audi auf. Ein 35-Jähriger aus Detmold, ebenfalls in einem VW Golf, prallte anschließend auf das Fahrzeug des 19-Jährigen. Der 35-Jährige wurde leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 8.500 Euro geschätzt.

