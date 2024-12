Zollfahndungsamt Hamburg

ZOLL-HH: 150 Kilogramm Kokain an Nordseestränden angespült/ Staatsanwaltschaft und Zoll ermitteln wegen illegaler Einfuhr

Hamburg (ots)

Rund 150 kg Kokain in mehreren Paketen wurden in den vergangenen drei Tagen an den Stränden der Nordseeinseln Föhr, Amrum und Sylt entdeckt. Aktuell und in den kommenden Tagen werden Zoll und Polizei weitere Maßnahmen zur Absuche an den Stränden durchführen. Die Ermittlungen zur Herkunft der Pakete und zu möglicherweise in den Vorgang verwickelten Beförderungsmitteln und Personen führt das Zollfahndungsamt Hamburg im Auftrag der Staatsanwaltschaft Flensburg. Die Ermittlungsbehörden bitten in diesem Zusammenhang Strandbesucher darum, sich von angespülten Paketen oder verdächtigen Gegenständen fernzuhalten und umgehend den Zoll oder die Polizei zu informieren.

