Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung zwischen Reisenden

Waiblingen (ots)

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 58 Jahre alten Mann und zwei 17-jährigen Frauen ist es am Mittwochmorgen (25.09.2024) gegen 09:20 Uhr am Bahnhof in Waiblingen gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es beim Halt einer S-Bahn der Linie S2 zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Reisenden gekommen sein, da die beiden 17-Jährigen offenbar den Türbereich blockiert hatten. Im weiteren Verlauf soll der 58-jährige deutsche Staatsangehörige die beiden jungen Frauen gestoßen haben, sodass eine der beiden auf den Bahnsteig stürzte und sich nach aktuellem Kenntnisstand leicht verletzte. Eine alarmierte Streife der Landespolizei traf den 58-Jährigen beim Halt in Schorndorf an und unterzog ihn den polizeilichen Maßnahmen. Die zuständige Bundespolizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise zur Tat unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

