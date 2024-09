Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeuge gesucht: 25-Jähriger nach mehreren Diebstählen in Haft

Günzburg/Stuttgart/Ulm (ots)

Ein 25 Jahre alter Mann hat am vergangenen Freitagmorgen (20.09.2024) gegen 05:00 Uhr mehrere Reisende im einem ICE auf der Strecke zwischen Stuttgart und Ulm bestohlen. Wie bereits in der am Montag veröffentlichten Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/116091/5870941) berichtet, wurden die Tathandlungen des 25 Jahre alte rumänische Staatsangehörigen aktuellen Informationen zufolge durch Reisende bemerkt, woraufhin dieser am Ulmer Hauptbahnhof durch eine Streife der Bundespolizei vorläufig festgenommen wurde. Im Zuge der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass mindestens ein weiterer bislang unbekannter Zeuge wichtige Beobachtungen hinsichtlich der Tat gemacht haben soll. Der Zeuge, welcher den Fernzug beim Halt in Günzburg verlassen haben soll, wird gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

