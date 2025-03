POL-DA: Darmstadt: Kontrollen im öffentlichen Nahverkehr - Vier Messer und über 45 Gramm Haschisch sichergestellt

Mörfelden-Walldorf (ots) - Am Mittwoch (19.03.), 15:48 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Bürgerhauses Mörfelden an der Blumenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 10-jähriges Kind befuhr den dortigen Parkplatz mit einem Fahrrad und wurde von einem Taxi angefahren. Das Kind stürzte und verletzte sich leicht. Zudem entstand am Fahrrad Sachschaden in Höhe von 250,- Euro. Nach derzeitigem Kenntnisstand entfernte ...

