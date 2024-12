PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecherduo steigt ein +++ An Eingangstür gescheitert +++ Bargeld und Zigaretten gestohlen +++ Verletzte nach Zusammenstoß bei Idstein

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecherduo steigt ein,

Heidenrod-Laufenselden, Am Sonnenhang, Mittwoch, 11.12.2024, 18:00 Uhr

(fh)Am Mittwochabend brachen zwei Männer in ein Wohnhaus in Heidenrod-Laufenselden ein. Gegen 18:00 Uhr betraten die beiden Täter das Grundstück der Geschädigten in der Straße "Am Sonnenhang" und hebelten dort ein Fenster im Souterrain auf. Über diese Einstiegsstelle gelangten sie ins Haus und entwendeten Bargeld.

Die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus nehmen Hinweise unter der Rufnummer (06124) 7078-0 entgegen.

2. An Eingangstür gescheitert,

Idstein, Bahnhofstraße, Dienstag, 10.12.2024, 20:45 Uhr bis Mittwoch, 11.12.2024, 07:00 Uhr

(fh)Die Tür eines Steuerberatungsbüros hielt in der Nacht zum Mittwoch Aufbruchsversuchen stand. Zwischen 20:45 Uhr und 07:00 Uhr begaben sich die Täter zu dem Bürogebäude in der Bahnhofstraße und machten sich mit einem Werkzeug an der Hauseingangstür zu schaffen. Einige Hebelversuche später gaben sich die Einbrecher geschlagen und flüchteten, ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. Der verursachte Schaden wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

Zeugenhinweise werden von der Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 entgegengenommen.

3. Bargeld und Zigaretten gestohlen,

Idstein, Am Güterbahnhof, Dienstag, 10.12.2024, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 11.12.2024, 08:45 Uhr

(fh)Zwischen Dienstagabend und Mittwochfrüh sind Einbrecher in ein Lebensmittelgeschäft in Idstein eingestiegen. Zwischen 20:00 Uhr am Dienstag und 08:45 Uhr am Mittwoch hebelten die Täter die Tür des Ladens in der Straße "Am Güterbahnhof" auf, um diesen so zu betreten und zu durchsuchen. Letztlich gelangten die Unbekannten auf diesem Wege an E-Zigaretten sowie Bargeld und flüchteten unerkannt. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von knapp 500 Euro.

Die Polizei in Idstein bittet mögliche Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 zu melden.

4. Verletzte nach Zusammenstoß,

Idstein, Bundesstraße 275/Landesstraße 3274, Donnerstag, 12.12.2024, 06:30 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der Bundesstraße 275 bei Idstein ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ersten Erkenntnissen nach befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Ford Fiesta die Bundesstraße 275 aus Richtung Wörsdorf kommend und beabsichtigte nach links auf die Landesstraße 3274 (Zubringer zur Wiesbadener Straße) abzubiegen. Beim Abbiegen übersah er den entgegenkommenden Skoda einer 48-Jährigen und stieß frontal mit diesem zusammen. Der Skoda prallte dann in der Folge gegen einen im Zubringer haltenden Lkw. Die Fahrerin des Skoda wurde schwer, der Fahrer des Ford leicht verletzt und beide in Krankenhäuser gebracht. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Bergung der Fahrzeuge und die Reinigung der Fahrbahn dauerten bis etwa 09:00 Uhr an. Der Gesamtschaden summiert sich auf 25.000 Euro.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell