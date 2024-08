Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall am Friedrich-Ebert-Platz: E-Scooter-Fahrer leicht verletzt

Düren (ots)

Am Mittwoch (07.08.2024) kam es am Friedrich-Ebert-Platz in Düren zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde.

Eine 20-jährige Dürenerin befuhr mit ihrem Pkw den Kreisverkehr am Friedrich-Ebert-Platz und wollte diesen in Richtung Schoellerstraße verlassen. Da sie keinen Passanten am dortigen Zebrastreifen wahrnahm, bog sie in die Schoellerstraße ein.

In diesem Moment überquerte der 45-jährige Mann, ebenfalls aus Düren, mit seinem E-Scooter aus Richtung Roonstraße kommend den Fußgängerüberweg. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen.

Der E-Scooter-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 1100 Euro geschätzt.

