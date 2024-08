Polizei Düren

POL-DN: Einbruch in Einfamilienhaus

Düren (ots)

In Rölsdorf brachen in der Nacht von Montag (05.08.2024) auf Dienstag Unbekannte in ein Einfamilienhaus ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich zwischen 21:00 Uhr am Montag und 09:45 Uhr am Dienstag gewaltsam Zugang zu dem freistehenden Einfamilienhaus im Buchheider Weg, in dem sich zum Tatzeitpunkt keine Bewohner befanden. Auf der Suche nach Diebesgut durchwühlten sie das ganze Haus und öffneten Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Schmuck.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Leitstelle unter der Rufnummer 02421 949-6425 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell