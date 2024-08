Polizei Düren

POL-DN: E-Scooter-Fahrer stürzt, Pkw flüchtet - Zeugen gesucht

Düren (ots)

- Bereits am vergangenen Dienstag (30.07.2024) ereignete sich auf der Cyriakusstraße in Niederau ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Kreuzauer schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen 17:00 Uhr und 17:25 Uhr befuhr der Mann mit seinem E-Scooter den Fahrradweg parallel zur L249 aus Richtung Kreuzau kommend in Richtung Düren. An der Kreuzung L249 / Cyriakusstraße / Am Sandberg / Kreuzauer Straße überquerte er die Cyriakusstraße an der Fußgängerampel bei Grünlicht. Ein schwarzer Pkw bog aus Richtung Kreuzau kommend in dem Moment nach links auf die Cyriakusstraße ab und schnitt den E-Scooter-Fahrer, sodass dieser stark abbremsen musste. Durch das Bremsmanöver kam der Kreuzauer zu Fall. Der Pkw entfernte sich daraufhin mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Cyriakusstraße.

Der 36-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Aufgrund seines stationären Aufenthaltes im Krankenhaus, wurde der Unfall erst später zur Anzeige gebracht.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf das schwarze Fahrzeug geben können, sich während der Bürozeiten unter der Telefonnummer 02421 949-5222 beim zuständigen Sachbearbeiter des Verkehrskommissariates und außerhalb unter der Telefonnummer 02421 949-6425 bei der Leitstelle der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell