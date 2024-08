POL-DN: Einbruch in Hotel: Zeugen gesucht

Düren (ots) - - Bereits am vergangenen Dienstag (30.07.2024) ereignete sich auf der Cyriakusstraße in Niederau ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 36-jähriger Kreuzauer schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Zwischen 17:00 Uhr und 17:25 Uhr befuhr der Mann mit seinem E-Scooter den Fahrradweg parallel zur L249 aus Richtung Kreuzau kommend in Richtung Düren. An der Kreuzung L249 / Cyriakusstraße / Am ...

mehr