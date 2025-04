Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugenaufruf nach Betrugssachverhalt

Weimar/Weimarer Land (ots)

Bad Berka: Letze Woche in Jena, Montag in Bad Berka? Zumindest gleichen sich die Sachverhalte. Am Montagabend befand sich ein 58-jähriger Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Weimarischen Straße. Plötzlich hielt ein Pkw Kombi der Marke Mercedes neben ihm, besetzt mit einer männlichen Person arabischen Phänotyps sowie mit einem Anzug gekleidet. Als der 58-Jährige seine Einkäufe einlud, steig der Unbekannte aus seinem Fahrzeug und warf Gegenstände, darunter ein Topf- und drei Messerstes in dessen Kofferraum. Dabei gab er an, dass er die Waren aufgrund von Zollbestimmungen und einem anstehenden Flug nicht behalten könne. Die Waren eine für den 58-Jährigen kostenlos, er müsse nur die Mehrwertsteuer in Höhe von 220,- Euro entrichten. Hierbei brachte der Unbekannte den 58-Jährigen durch geschickte Gesprächsführung dazu, dass dieser den Betrag an einem nahegelegenen Geldautomaten abhob und fortfolgend übergab. Mit dem Geld entfernte sich Unbekannte unerkannt. Aufgrund des ähnlichen modus operandi wie im Fall aus Jena bitte auch hier die Kripo um Hinweise. Zeugen werden gebeten sich unter 03643 8820 oder per E-Mail an KPS.Weimar@polizei.thueringen.de entgegen. Das Aktenzeichen lautet 96186/2025.

