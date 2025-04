Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Diebstahl von Firmengelände

Altenburg (ots)

Schmölln. Am Mittwoch, dem 09.04.2025, gegen 14:30 Uhr, fuhren drei unbekannte Täter mit einem blauen Transporter mit polnischem Kennzeichen auf ein Firmengelände in der Altenburger Straße in Schmölln. Anschließend begaben sie sich in den Containerbereich und entwendeten Buntmetalle in bisher unbekannter Menge. Sie verließen das Gelände unerkannt. Die Polizei im Altenburger Land hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern oder dem Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 471 - 0 bei der Polizei im Altenburger Land zu melden.

(Bezugsnummer: 0091607/2025) (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell