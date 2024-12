Polizei Dortmund

POL-DO: Unbekannte Täter sprengen Geldautomaten in Dortmund-Hombruch: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1108

In der Nacht zu Mittwoch (18. Dezember) sprengten drei unbekannte Täter einen Geldautomaten in der Bankfiliale in der Ginsterstraße.

Nach ersten Ermittlungen kam es gegen 3:40 Uhr zu der Sprengung. Eine Zeugin beobachtete drei dunkel bekleidete und vermummte Personen, die die Bankfiliale verließen und in unbekannte Richtung flüchteten.

Nun sucht die Polizei weitere Zeugen. Können Sie Angaben zu Tätern und/oder Fluchtweg machen? Dann melden Sie sich bitte bei der Kriminalwache unter der Rufnummer 0231 / 132 - 7441.

