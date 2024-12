Polizei Dortmund

POL-DO: 26-jähriger Radfahrer bei Unfallflucht in Berghofen gestürzt: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1104

Bereits am 3. Dezember 2024 (Dienstag) kam es in einem Kreisverkehr in Berghofen (Berghofer Straße, Schüruferstraße, Phoenixseestraße) zu einer Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der Dortmunder gegen 6.15 Uhr mit seinem S-Pedelec auf der Berghofer Straße in Richtung Norden unterwegs. Im Kreisverkehr erfasste ihn ein Auto, das auf der Schüruferstraße in Richtung Westen unterwegs war.

Der Radfahrer stürzte, blieb aber unverletzt. Das Fahrrad wurde durch die Kollision beschädigt. Der Autofahrer flüchtete auf der Schüruferstraße in westliche Richtung.

Das flüchtige Auto hatte ein Dortmunder Kennzeichen und war grau oder hellblau. Der Fahrer trug einen Bart.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Hinweise bitte an die Polizeiwache Hörde unter 0231 / 132 - 1421.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell