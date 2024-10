Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall ausgelöst durch Missachtung einer roten Ampel

Mannheim (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 19:15 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße an der Kreuzung zur "Schafweide" ein Unfall. Hierbei fuhr ein 65-jähriger Autofahrer auf der Straße "Schafweide" trotz einer rot zeigenden Ampel in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem ordnungsgemäß fahrenden 60-jährigen BMW-Fahrer. Dieser fuhr auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Viernheim. Glücklicherweise wurde niemand verletzt und die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Gesamtsachschaden beträgt etwa 6.000 Euro. Die Unfallermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen.

