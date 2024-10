Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Samstag im Zeitraum zwischen 17:00 Uhr und 23:30 Uhr kam es in der Pumpwerkstraße zu einem Unfall, bei dem der Verursacher flüchtete, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Ersten Ermittlungen zur Folge kollidierte der/die unbekannte Autofahrer/in beim Ausparken mit einem am Seitenrand geparkten BMW. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang oder zu dem/der Verursacher/in mitteilen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell