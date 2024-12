Polizei Dortmund

POL-DO: Raubüberfall in der Kreuzstraße, zwei Tatverdächtige flüchtig: Polizei sucht Zeugen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1107

Bereits am 8. Dezember 2024 (Sonntag) kam es auf der Kreuzstraße in Dortmund (in Höhe einer Bushaltestelle) zu einem Raubüberfall. Zwei Tatverdächtige flüchteten.

Nach ersten Erkenntnissen ging ein 58-jähriger Mann aus Castrop-Rauxel gegen 19.45 Uhr auf der Kreuzstraße zu seinem geparkten Auto. Als er die Autotür öffnete, griffen ihn zwei Männer von hinten an.

Einer von ihnen trat ihm in die Kniekehle, so dass er zu Boden fiel. Dann trat einer der beiden (Brillenträger) auf ihn ein. Sie forderten Geld und Handy.

Noch bevor der 58-Jährige sein Portemonnaie in die Hand nehmen konnte, griffen sie nach der Geldbörse und entnahmen das Geld. Mit dem Bargeld flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Beide Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben: ca. 180 Meter groß, kräftige Statur, beide trugen dunkle Bärte mit nordafrikanischem Phänotyp.

Einer der Männer trug einen dunklen Kapuzenpulli und eine schwarz-gelbe Pudelmütze (Aufschrift HEJA-BVB). Einer trug eine Brille.

Der Castroper wurde leicht verletzt. Zudem wurden Brille, Jacke und Jeans beschädigt.

Hinweise bitte an die Kriminalwache unter der Rufnummer 0231 / 132 - 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell