Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fridingen an der Donau

Lkr. Tuttlingen) - Auto prallt gegen Felswand - Fahrer leicht verletzt (12.12.2024)

Fridingen an der Donau (ots)

Am Donnerstagabend hat ein 18-Jähriger auf der Landesstraße 277 bei Fridingen die Kontrolle über sein Auto verloren. In einer Linkskurve nach dem Ortsausgang Fridingen in Richtung Knopfmacherfelsen geriet der BMW 4er gegen 20:30 Uhr ins Schleudern, schrammte entlang einer Felswand und kollidierte mit einem Leitpfosten.

Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen und kam mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Die beiden Beifahrer im Alter von 19 und 20 Jahren blieben unverletzt. Am BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell