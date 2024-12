VS-Villingen (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es gegen Mitternacht in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Wilstorfstraße zu einem Brand gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich in einem Kellerabteil ein Feuer, welches sich auf nebenanliegende Bereiche ausbreitete. Polizei und Feuerwehr räumten das Gebäude, ...

mehr