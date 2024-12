Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerverletzter Fußgänger in Remscheid - Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (05.12.2024, 19:30 Uhr) kam es in Remscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 73-jähriger Fußgänger überquerte die Fahrbahn der Schüttendelle in Höhe der Hüttenstraße in Richtung Lange Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Opel einer 36-Jährigen, die auf dem rechten Fahrstreifen der Schüttendelle in Richtung Amtsgericht fuhr. Der Fußgänger erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Krankenhaus. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Mann nicht die nahegelegene Fußgängerampel genutzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Das Verkehrskommissariat bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

