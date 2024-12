Polizei Wuppertal

POL-W: SG - Aktion gegen Taschendiebstahl im Einkaufscenter Hofgarten

Wuppertal (ots)

Die Wuppertaler Polizei lädt alle interessierten Bürgerinnen und Bürger ein, sich über die Gefahren von Taschendiebstahl und die geeigneten Präventionsmaßnahmen zu informieren. Denn gerade in der Vorweihnachtszeit bieten unter anderem gutbesuchte Weihnachtsmärkte den Dieben verstärkt Möglichkeiten, um ihre Opfer zu bestehlen. Wann? 05.12.2024, 10-14 Uhr Wo? Einkaufscenter Hofgarten, Solingen So schützen Sie sich vor Taschendieben: - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper. - Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. - Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse. - Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. - Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. (jb)

