POL-W: W Zerkratzte Autos in Langerfeld - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Gestern (01.12.2024, 13:25 Uhr) kam es in Remscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 85-Jährige parkte ihren Smart auf dem Parkplatz hinter einer Bäckerei an der Ringstraße. Aus noch ungeklärten Gründen setzte sich das Fahrzeug wieder in Bewegung, durchbrach einen Zaun und stürzte einen Abhang hinab. Dabei überschlug sich der Kleinwagen und kam letztlich auf den Rädern zum Stillstand. Die ...

mehr