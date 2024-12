Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerer Verkehrsunfall in Lennep

Wuppertal (ots)

Gestern (01.12.2024, 13:25 Uhr) kam es in Remscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 85-Jährige parkte ihren Smart auf dem Parkplatz hinter einer Bäckerei an der Ringstraße. Aus noch ungeklärten Gründen setzte sich das Fahrzeug wieder in Bewegung, durchbrach einen Zaun und stürzte einen Abhang hinab. Dabei überschlug sich der Kleinwagen und kam letztlich auf den Rädern zum Stillstand. Die Autofahrerin und ihr 89-jähriger Beifahrer erlitten schwere Verletzungen. Der Senior musste zur weiteren Versorgung in eine Spezialklinik gebracht werden. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

