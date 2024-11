Polizei Wuppertal

POL-W: W Brand an der Friedrich-Engels-Allee - Ein Toter

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (28.11.2024, 13:00 Uhr) kam es zum Brand eines Wohnhauses in Barmen. Zufällig passierende Polizeibeamte meldeten der Leitstelle die Flammen und den Rauch aus dem Dachgeschoss des Hauses. Das Feuer konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Ein 72-jähriger Bewohner konnte von den Einsatzkräften unversehrt ins Freie geleitet werden. Bei den Löscharbeiten fanden die Helfer eine bislang nicht identifizierte, leblose Person. Für die Dauer der Löscharbeiten musste die Friedrich-Engels-Allee für den Fahrzeugverkehr in beide Richtungen gesperrt werden. Aufgabe der Kriminalpolizei ist es, die Personalien des Verstorbenen zu ermitteln. Um die Brandursache zu klären, wird vom Fachkommissariat die Hilfe eines Brandsachverständigen in Anspruch genommen Das Haus ist zurzeit unbewohnbar. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell