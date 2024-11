POL-W: SG Rücknahme der Vermisstenfahndung - 13-jähriger Yona M. angetroffen

Wuppertal (ots) - Am 15.11.2024, gegen 16:20 Uhr, kam es an der Schwesterstraße in Wuppertal zu einer Unfallflucht. Eine 47-jährige Frau verließ ein Tankstellengebäude, als ein Unbekannter auf einem silbernen Fahrrad vor der Eingangstür vorbeifuhr. Bei der folgenden Karambolage wurde die Frau leicht verletzt. Der Fahrradfahrer zeigte sich zunächst verbal aggressiv, bevor er die Unfallstelle verließ ohne den Schaden ...

