Polizei Wuppertal

POL-W: W Seniorin in Barmen ausgeraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Letzten Freitag (29.11.2024) raubten zwei Unbekannte eine 84-jährige Seniorin aus. Die Frau befand sich am Mittag (12:40 Uhr) auf dem Heimweg, als sie die Buslinie 640 an der Bushaltestelle "Marper Schulweg" verließ und zu ihrer Wohnaschrift ging. Vor ihrem Wohnhaus in der Wettinerstraße fielen ihr zwei Männer auf, die ihr in das Mehrfamilienhaus folgten. Dort griffen sie die Seniorin an und entrissen ihr ihre Umhängetasche. Anschließend flohen sie mit der Tatbeute in unbekannte Richtung. Die Täter sind circa 20 bis 25 Jahre alt. Der eine Täter ist circa 1,65 m groß und von schmaler Statur. Zur Tatzeit trug er dunkle Kleidung. Der andere Täter ist circa 1,75 m groß und von kräftiger Statur. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 / 284 0 bei der Polizei zu melden. (an)

