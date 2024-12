POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - Drei Festnahmen nach Durchsuchungen

Wuppertal (ots) - Letzten Freitag (29.11.2024) raubten zwei Unbekannte eine 84-jährige Seniorin aus. Die Frau befand sich am Mittag (12:40 Uhr) auf dem Heimweg, als sie die Buslinie 640 an der Bushaltestelle "Marper Schulweg" verließ und zu ihrer Wohnaschrift ging. Vor ihrem Wohnhaus in der Wettinerstraße fielen ihr zwei Männer auf, die ihr in das Mehrfamilienhaus folgten. Dort griffen sie die Seniorin an und ...

