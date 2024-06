Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Ostholstein - Oldenburg in Holstein

Radfahrer als wichtiger Zeuge gesucht

Lübeck (ots)

Am 04. Juni 2024 (Dienstag) kam es in den späten Abendstunden in Oldenburg i.H. in der Nähe des Bahnhofes an der Radwegunterführung der Holsteiner Straße zu einer Belästigung einer jungen Frau durch zwei Männer. Die Tat könnte durch einen vorbeifahrenden Radfahrer beobachtet worden sein. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Gegen 22:20 Uhr befand sich eine 25-jährige Urlauberin auf dem Weg vom Bahnhof in Oldenburg in Richtung ihrer Ferienunterkunft. Hierzu nutze sie die Unterführung der Holsteiner Straße, wo sie auf zwei junge Männer stieß, die gerade über die Holzbrücke des parallel zur Holsteiner Straße verlaufenden Radweges auf sie zukamen.

Die Männer sollen unter einem Vorwand das Gespräch zu der Urlauberin gesucht und sie dann im weiteren Verlauf körperlich bedrängt und belästigt haben. Als ein Radfahrer über die Holzbrücke des Radweges angefahren kam, sollen die beiden Männer von der Frau abgelassen haben und in Richtung Bahnhof geflüchtet sein.

Die Männer werden als um die 1,80 m groß und unter 30 Jahre alt beschrieben. Einer sei gänzlich in schwarz mit einer langen Sporthose, Jeansjacke, Sportschuhen und Basecap bekleidet gewesen. Die andere Person sei ebenfalls schwarz gekleidet gewesen, bärtig und habe leicht gewelltes Haar getragen.

Der Radfahrer könnte ein wichtiger Zeuge zu dem Tatgeschehen sein und wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Oldenburg in Verbindung zu setzen. Ebenso weitere Zeugen, die ggf. Angaben zu den Tatverdächtigen und/oder dessen Verbleib machen können. Die Ermittler sind unter der Rufnummer 04361-10550 oder per Email unter oldenburg.kpst@polizei.landsh.de zu erreichen.

