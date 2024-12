Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Feuer in Mehrfamilienhaus (12.12.2024)

VS-Villingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist es gegen Mitternacht in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Wilstorfstraße zu einem Brand gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte sich in einem Kellerabteil ein Feuer, welches sich auf nebenanliegende Bereiche ausbreitete. Polizei und Feuerwehr räumten das Gebäude, versorgten Anwohner und löschten das Feuer. Acht Personen verletzten sich durch den Rauch leicht, eine von ihnen musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Das Gebäude blieb bewohnbar.

