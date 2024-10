Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Handtasche aus unverschlossenem Auto gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nina-Winkel-Straße, Parkplatz des Nahversorgungszentrums;

Tatzeit: Montag, 07.10.2024, 13.46 Uhr bis 13.55 Uhr;

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Montag in Borken am Nahversorgungszentrum Nina-Winkel-Straße aus einem unverschlossenen Pkw eine Handtasche. Die Geschädigte hatte ihren Wagen gegen 13.45 Uhr auf dem dortigen Parkplatz abgestellt und war zum Einkauf gegangen. Ihr Auto hatte sie zuvor nicht verschlossen. Als die Frau etwa zehn Minuten später zu ihrem Pkw zurückkam musste sie feststellen, dass bislang unbekannte Diebe ihre Handtasche vom Beifahrersitz entwendet hatten. Neben Bargeld befanden sich auch verschiedenen Papiere und Bankkarten in der Handtasche.

Die Polizei sucht Zeugen. Hat jemand den Diebstahl beobachte können? Hinweise nimmt die Kripo in Borken (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell