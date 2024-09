Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dunkler Peugeot verursacht Auffahrunfall in Weserstraße und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor: Hinweise auf den bislang unbekannten Verursacher eines Auffahrunfalls, der sich am vergangenen Mittwoch in der Weserstraße ereignete, erbitten die Ermittler der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei. Der Unfall hatte sich an dem Mittwoch, 25.09.2024, gegen 6:00 Uhr morgens ereignet. Zwei Pkw waren hintereinander auf der Weserstraße, aus Richtung Ihringshäuser Straße kommend in Richtung Ysenburgstraße, auf einer Geradausspur unterwegs. Kurz vor der Kreuzung zur Ysenburgstraße zog plötzlich der Fahrer eines dritten Pkw, ein dunkler Peugeot, vom Linksabbieger nach rechts auf den Geradeausfahrstreifen, sodass der dort fahrende 61-Jährige aus Immenhausen mit seinem Seat geschnitten wurde und eine Vollbremsung machen musste. Die hinter ihm fahrende 41-Jährige aus Immenhausen mit einem Opel fuhr auf den stark bremsenden Seat auf. An beiden Pkw entstand Sachschaden von insgesamt etwa 1.500 Euro. Die 41-Jährige erlitt zudem offenbar leichte Verletzungen und wollte sich später in ärztliche Behandlung begeben.

Der Fahrer des dunklen Peugeots war anschließend weggefahren, ohne sich um den mutmaßlich durch ihn mitverursachten Auffahrunfall zu kümmern. Ein Kennzeichen des Wagens ist nicht bekannt. Der Fahrer des Peugeot soll mit aufgezogener Kapuze am Steuer gesessen haben.

Mögliche Zeugen des Unfalls, die den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe weitere Hinweise auf den dunklen Peugeot geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

