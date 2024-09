Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher trifft auf Senior und raubt Bargeld: Zeugen in Heiligenrode gesucht

Kassel (ots)

Niestetal-Heiligenrode (Landkreis Kassel): Am gestrigen Donnerstagmorgen brach ein bislang unbekannter Täter über ein Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Sandershäuser Straße im Niestetaler Ortsteil Heiligenrode ein. In dem Haus suchte der Täter anschließend nach Wertsachen und traf auf einen Hausbewohner. Der Unbekannte zeigt sich dem Senior gegenüber sofort bedrohlich und forderte die Herausgabe von Wertsachen. Im weiteren Verlauf erbeutete der Täter Bargeld aus Portemonnaies und ergriff die Flucht aus dem Haus in Richtung Autobahn. Der Bewohner blieb glücklicherweise unverletzt. Die Kasseler Kripo ermittelt nun wegen eines Raubes aus Wohnung und bittet um Hinweise auf den Täter.

Der Täter soll Mitte 20, sehr schlank und etwa 1,70 Meter groß sein. Er soll akzentfreies Hochdeutsch gesprochen und eine dunkle "abgewetzte" Jacke, schwarz-graue Arbeitshandschuhe sowie eine dunkle Stoffhose mit hellen Flecken getragen haben.

Die weiteren Ermittlungen werden beim für Raubdelikte zuständigen Kommissariat 35 geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

