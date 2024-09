Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Erneute Verkehrsbeeinträchtigungen durch Klimaaktivisten in der Kasseler Innenstadt

Kassel (ots)

Heute Nachmittag führten Angehörige der Letzten Generation eine angezeigte Versammlung mit Aufzug durch die Kasseler Innenstadt durch. Zeitgleich blockierten bis in die frühen Abendstunden einige Kleingruppen der Klimaaktivisten an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet jeweils kurzzeitig Straßen und Kreuzungen.

Gegen 15:45 Uhr sammelten sich etwa 20 Mitglieder der Letzten Generation im Bereich der Goetheanlage und liefen im Anschluss über die Wilhelmshöher Allee durch die Innenstadt bis zum Polizeipräsidium. In einigen kurzen Redebeiträgen wurden hier die gestern durch die Polizei ausgesprochenen Platzverweise thematisiert und kritisiert. Gegen 17:45 Uhr erklärten die Aktivisten die Kundgebung für beendet und die Teilnehmer traten ihre Rückreise in Richtung Goetheanlage an.

Andere Personen dieser Gruppierung hatten das Camp in der Goetheanlage zwischen 15:45 und 16:00 Uhr ebenfalls in Richtung Innenstadt verlassen. In Kleingruppen wurden im Anschluss kurzzeitig unter anderem die Frankfurter Straße im Bereich Fünffensterstraße, der Altmarkt sowie die Kreuzung am Rathaus blockiert. Die Aktivisten hatten sich hierzu jeweils auf die Straßen begeben und Plakate mit Klimaschutzbezug gezeigt. Durch das schnelle Einschreiten der vor Ort befindlichen Einsatzkräfte konnten aber größere Verkehrsbehinderungen unterbunden werden.

Eine andere Personengruppe fiel den Polizisten auf, als sie am Rathaus etwa ein Dutzend Plakate angeklebte. Die Plakate konnten jedoch ohne großen Aufwand wieder entfernt werden.

Da sich insgesamt 11 Personen nicht an die heute ausgesprochenen Platzverweisen hielten, wurden sie für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen zum Polizeipräsidium transportiert. Alle Personen konnten aber noch am Abend das Polizeigewahrsam wieder verlassen und begaben sich zurück in die Goetheanlage.

Dirk Bartoldus,

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell